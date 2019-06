Fermati in 4 al Catullo: nello stomaco hanno oltre 350 ovuli di eroina e cocaina

Quattro persone sono state arrestate dalla Guardia di Finanza di Verona all'aeroporto Catullo, per essere state ritenute trafficanti internazionali di stupefacenti. I quattro infatti avrebbero ingerito un totale di oltre 350 ovuli contenenti complessivamente oltre 2800 grammi di eroina e circa 1200 grammi di cocaina.

Si trattta di tre uomini ed una donna di origine nigeriana, di età compresa tra i 29 e i 22 anni, che sono stati fermati venerdì sera al loro arrivo allo scalo aeroportuale scaligero con voli provenienti da Francoforte e Monaco di Baviera.

Ad insospettire le fiamme gialle sarebbe stato il loro fare guardingo e la loro fretta nel voler guadagnare l'uscita, che non sono rimasti inosservati. A rafforzare i dubbi delle forze dell'ordine ci hanno pensato i segni di nervosismo e insofferenza mostrati dai giovani, i quali avrebbero affermato di dimorare in Italia in quanto cittadini rifugiati. La loro riluttanza nel rapportarsi ai finanzieri e i tentativo di eludere le domande sulla ragione del viaggio e sulla tratta percorsa, avvrebbero accresciuto il timore che potessero aver ingerito degli ovuli di droga, così la guardia di finanza del nucleo di polizia economico-finanziaria e del gruppo di Villafranca, hanno informato l'autorità giudiziaria decidendo di procedere con gli approfondimenti medici del caso.

Le radiografie a cui i quattro sono stati sottoposti al policlinico di borgo Roma, hanno dunque confermato quanto ipotizzato dalle forze dell'ordine: nella zona dell'addome infatti, è stata riscontrata la presenza di numerosissimi ovuli.

Ricoverati precauzionalmente presso i reparti di rianimazione degli ospedali di Verona, Villafranca, Peschiera e Negrar, gli stranieri sono stati tratti in arresto con l’accusa di traffico internazionale di sostanze stupefacenti e condotti in un secondo momento nel carcere di Montorio, dove resteranno a disposizione dell’autorità giudiziaria.

La guardia di finanza ha stimato che la droga, risultata essere di ottima fattura, avrebbe potuto fruttare non meno di 250 mila euro.

I quattro rischiano ora una condanna la cui pena massima può raggiungere anche i 20 anni di carcere e una multa di 260 mila euro