Il giudice aggrava la misura nei suoi confronti: 21enne spedito ai domiciliari

Nei suoi confronti era già stato disposto l'obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria per reati inerenti agli stupefacenti, ma il tribunale di Verona ha ritenuto che non fosse sufficiente.

Il 21enne di origini rumene, nullafacente, tossicodipendente e pregiudicato, è stato dunque arrestato dai carabinieri della stazione di San Martino Buon Albergo, in esecuzione dell'ordinanza di aggravamento emessa dal giudice il 3 luglio 2018, ed è stato poi condotto ai domiciliari presso la sua residenza.