Scontro sul campo di calcio: 20enne perde i sensi e finisce in ospedale

Grande paura nella serata di martedì al campo da calcio di via Progni, a Fumane, dove si stava allenando il Valpolicella. Durante una fase di gioco, un attaccante e il portiere di 20 anni si sono scontrati violentemente poco dopo le ore 20: quest'ultimo avrebbe subito un forte colpo alla testa, probabilmente una ginocchiata, ed avrebbe perso i sensi.

Svenuto, il 20enne è stato immediatamente soccorso da compagni ed allenatore, che hanno immediatamente allertato il 118. Sul posto è così giunto il personale medico in ambulanza, che lo ha trasportato in codice rosso al Pronto soccorso dell'ospedale di borgo Trento, dove è stato sottoposto ad alcuni accertamenti.