Non si presenta a scuola e sparisce: 17enne ritrovato dopo un giorno

Si sono concluse nella mattinata di mercoledì, le ricerche del 17enne di Sant'Anna d'Alfaedo di cui non si avevano più notizie dalla mattinata del 1° ottobre, quando non era tornato a casa dopo non essersi presentato a scuola.

Lanciato dunque l'allarme nella serata di martedì, sono scattate le ricerche da parte del Soccorso alpino di Verona, dei vigili del fuoco, dei carabinieri e della Protezione civile, che si sono concentrate nella zona di Ceredo, dove il ragazzo era solito percorrere una strada forestale. Il giovane invece, alle 7.20 del 2 ottobre, ha bussato alla porta di un'abitazione di Roverè: l'adolescente, pur essendo infreddolito e bagnato, stava bene e probabilmente ha camminato per tutta la giornata. Sul posto sono poi andati i carabinieri, mentre gli altri soccorritori, che avevano ripreso le perlustrazioni dopo una pausa di qualche ora, sono stati fatti rientrare.