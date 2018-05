Paura per una 16enne: ferita mentre gioca con gli amici e ricoverata

Doveva essere solo un gioco, quello che ne tardo pomeriggio di domenica ha portato una ragazza di 16 anni all'ospedale di borgo Trento in codice giallo.

Erano da poco passare le 18.30, quando un'ambulanza del 118 si è diretta ai campi sportivi di Povegliano, dove la giovane si era procurata una profonda ferita alla schiena da un corpo contundente. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri della Compagnia di Villafranca, per fare luce su quanto accaduto, ed era presente anche il fratello 18enne della ragazzina.

Stando alle prime informazioni, pare il gruppetto di ragazzi si sia introdotto ai campi e abbia iniziato a giocare con l'attrezzatura da allenamento, fino a quando la 16enne non è rimasta ferita.