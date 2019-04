Si era allontanato dall'assistente sociale, 16enne aiutato dai carabinieri

Era sfuggito un attimo al controllo di un assistente sociale a Monteforte d'Alpone e così un 16enne ha girovagato per qualche chilometro fino a San Bonifacio, ieri pomeriggio, 26 aprile, mettendo in agitazione l'assistente sociale e i genitori.

Il ragazzino, in difficoltà, è stato visto da diversi cittadini ed ha accettato l'aiuto dei carabinieri di San Bonifacio. I militari lo hanno convinto a salire in auto con loro e lo hanno portato a casa. E proprio nel momento in cui l'adolescente veniva riconsegnato alla custodia dei genitori, l'assistente sociale si è presentata nella caserma dei carabinieri guidati dal capitano Daniele Bochicchio. La donna è stata subito tranquillizzata, dicendole che il 16enne era stato trovato e trasportato nella sua abitazione.