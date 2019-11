Si era allontanata da casa senza avvisare i genitori: 15enne trovata in stazione

Una 15enne italiana è stata rintracciata nel pomeriggio di venerdì dalla Polizia Ferroviaria alla stazione di Porta Nuova, dopo che si era allontanata da casa senza dire nulla ai genitori.

I poliziotti, grazie alle segnalazioni giunte e al supporto delle banche dati interforze dove vengono inseriti tempestivamente tutti i dati relativi alle persone scomparse, hanno individuato la giovane su un treno regionale proveniente da Trento.

La 15enne, uscita di casa la mattina stessa per recarsi a scuola a Bolzano, aveva deciso invece di andare in stazione e prendere un treno diretto a Bologna per raggiungere un conoscente.

Trovata in ottime condizioni psicofisiche, è stata riaffidata alla famiglia.