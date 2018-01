Nel 2017 a Verona, oltre 141mila euro di sanzioni per abbandono di rifiuti

Nel corso del 2017 sono state 290 le violazioni accertate per abbandono di rifiuti più o meno ingombranti all'esterno dei cassonetti; 141.900 euro il totale delle sanzioni comminate; 205 i cittadini italiani ai quali sono state notificate le relative violazioni e 85 quelli stranieri.

È questo il bilancio dei controlli che Polizia municipale e Amia hanno effettuato in base al Regolamento per la disciplina, la gestione e la raccolta differenziata dei rifiuti urbani.

Le verifiche sono state effettuate attraverso le postazioni mobili di videosorveglianza, installate a rotazione nelle zone critiche della città dove più spesso oggetti ingombranti e rifiuti di ogni genere vengono lasciati all'esterno dei cassonetti, anzichè essere riposti nello specifico contenitore o essere portati in discarica.

L'analisi dei filmati ha consentito agli agenti di individuare i responsabili, alcuni dei quali provenienti da altri comuni.

“Si tratta di un'attività necessaria per evitare che la gestione dei rifiuti ricada doppiamente sul bilancio comunale - commenta l'assessore alla Sicurezza Daniele Polato – da un lato per lo smaltimento del rifiuto in sé, che potrebbe essere invece di competenza di altri territori, e dall'altro per l'attività aggiuntiva richiesta agli operatori Amia, chiamati a ripulire le zone con interventi aggiuntivi e supplementari”.

Sono stati complessivamente 306 i filmati analizzati dagli agenti, dai quali sono scaturiti poi accertamenti e verifiche per risalire ai responsabili delle violazioni.

Le sanzioni previste dal Regolamento per la disciplina, la gestione e la raccolta differenziata dei rifiuti urbani sono di 50 euro per chi conferisce in modo irregolare spazzatura non ingombrante e di 450 euro per l’abbandono illegale di rifiuti ingombranti o provenienti da fuori comune.