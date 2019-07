Si tuffa in acqua e non riemerge: salvato un 12enne sul lago di Garda

Un malore stava per spezzare la giovane vita di un 12enne tedesco, in vacanza sul lago di Garda insieme alla famiglia. Il giovanissimo infatto è stato colto da idrocuzione, altrimenti conosciuta come "sincope da immersione rapida".

Come riferiscono i colleghi TrentoToday, il turista si sarebbe tuffato in acqua dalla spiaggia del Corno di Bo, situata nella zona di Nago-Torbole, non distante dal confine con il Veronese. Questo sotto gli occhi di alcuni amici, che però non lo hanno più visto riemergere: il ragazzo infatti era svenuto in acqua ed è scattato così l'allarme al 112.

La spiaggia però è raggiungibile solamente a piedi e in aiuto del 12enne sono così arrivati i vigili del fuoco via acqua, che dopo averlo recuperato lo hanno immobilizzato sulla barella spinale galleggiante e trasferito sul gommone della Polizia di Stato, con a bordo il medico d'urgenza.

A quel punto è stato trasportato fino al porto velico di Torbole, da lì in ambulanza ha raggiunto la piazzola dove nel frattempo era atterrato l'elicottero, ed è stato quindi trasferito a bordo del velivolo verso l'ospedale Santa Chiara di Trento.