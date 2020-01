Ater Verona, abitazioni in vendita: pubblicato il bando dell'asta pubblica

L'Ater di Verona ha annunciato che procederà alla vendita mediante asta pubblica di immobili ad uso abitativo di varie metrature, e relative pertinenze, situati nel Comune di Verona e in provincia.

L’asta si terrà presso la sede di Verona, ubicata in Piazza Pozza n.1/c/e, il 3 marzo 2020 con inizio dalle ore 9. Le offerte dovranno essere presentate entro le ore 12 del 28 febbraio 2020 e la partecipazione è riservata persone fisiche che intendono acquistare la prima casa.

È possibile consultare il bando con tutte le sue caratteristiche sul sito internet aziendale di Ater.

Gli uffici aziendali sono aperti al pubblico nei seguenti orari: lunedì, mercoledi e venerdì dalle ore 8.30 alle ore 11.30 e il mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 17.00. Per Informazioni e fissare un appuntamento per visitare agli immobili: c/o Ufficio Vendite dell’Azienda (tel. n.ri 045-8062415 - 045-8062416 e 045-8062472; centralino 045/8062411 fax n. 045/8062432); mail PEC protocolloatervr@legalmail.it .

Il Presidente Damiano Buffo invita la cittadinanza interessata a tenere in considerazione questa opportunità, in quanto si tratta di una buona scelta per ottenere l'alloggio a prezzi agevolati e certamente concorrenziali rispetto al mercato.