Frutta e verdura di stagione: maggio, ecco come fare il pieno di vitamine

A maggio la primavera è ormai sbocciata in un tripudio di colori e profumi e nonostante l’emergenza sanitaria non ci permetta di godere a pieno delle bellezze che la natura ci offre, possiamo intanto gustare alcune delle primizie che questo mese ci mette a disposizione. Sane, colorate e ricche di proprietà benefiche per il nostro organismo. Una su tutte? La ciliegia. Ricca di antiossidanti, in particolare vitamine C e A, ma nono solo.

“Le ciliegie hanno veramente tantissime proprietà – spiega la dott.ssa Giovanna Geri, farmacista, nutrizionista e co-fondatrice della startup Vitamina (takevitamina.com) - Innanzitutto possiedono un basso indice glicemico e pertanto sono adatte anche a chi ha problemi di diabete e in secondo luogo possiedono un elevato potere saziante, grazie alla cospicua presenza di fibre solubili, sono un’ottima idea per spuntini spezzafame. Sono ricche di antiossidanti, in particolare vitamine C ed A ma contengono anche una miscela di flavonoidi, quali luteina, zeaxantina, cianidina e quercetina che conferiscono a questi piccoli frutti attività antinfiammatoria e rinforzante sul microcircolo e sui capillari, anche quelli oculari. Inoltre, le cilegie contengono anche molti sali minerali, in particolare potassio, magnesio, sodio e fosforo e sono quindi reidradanti, particolarmente adatte per i primi caldi primaverili. Una piccola curiosità: i peduncoli delle ciliegie sono utilizzati in fitoterapia per le loro proprietà diuretiche e anti-cellulite.”

A maggio sono ormai stabili le fragole e verso la fine del mese cominciano a trovarsi anche pesche e albicocche nostrane. Tra le verdure, invece, spazio a pomodori, asparagi, zucchine, rucola, ravanelli, ma soprattutto alle nuove entrate del mese: fagiolini e fave.

“Queste due varietà di legumi sono molto preziose per il loro valore nutritivo, anche se per quanto riguarda le fave ci sono alcuni problemi legati al consumo – specifica la dott.ssa Geri - partiamo dai fagiolini che sono ricchi di fibre, sali minerali e vitamine; in particolare contengono potassio, calcio, fosforo, ferro e magnesio e sono un’ottima fonte di antiossidanti (luteina, zeaxantina, vitamina C) e vitamine del gruppo B (soprattutto acido folico). Il loro contenuto in potassio li rende nostri alleati nel controllo dell’equilibrio idro-salino e nel contrastare cellulite e ritenzione idrica. Le fave sono ugualmente fonte di vitamine e sali minerali: contengono, infatti, potassio e magnesio ma anche rame e selenio e sono fonte di vitamina A; ma come dicevamo per questi legumi esistono delle problematiche: sono allergizzanti e in chi soffre di favismo possono causare reazioni allergiche, anche molto serie.”

Ma quali sono i segnali che il corpo ci manda per avvertirci di una carenza di queste vitamine? E soprattutto, è sufficiente fare scorpacciate di frutta e verdura per integrare?