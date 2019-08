La clinica San Francesco riconosciuta dalla regione Veneto come “struttura di riferimento per la chirurgia robotica ortopedica”

La Clinica San Francesco è stata riconosciuta dalla Regione Veneto come “Struttura di riferimento per la chirurgia robotica ortopedica”. La Giunta Regionale del Veneto con deliberazione del 14 maggio 2019 ha individuato la clinica veronese come struttura ospedaliera competente, specializzata e dedicata alla chirurgia robotica ortopedica. L’attribuzione di tale ruolo è avvenuto nell’ambito della riorganizzazione della rete ospedaliera regionale prevista dal Piano socio sanitario regionale 2019-2023.

La Clinica San Francesco struttura privata accreditata dal Servizio Sanitario Nazionale è indirizzata all’ortopedia e traumatologia ed è sede del CORE (Centro di Ortopedia Robotica Europeo). Punta di diamante e leader della struttura è il chirurgo ortopedico Piergiuseppe Perazzini che nel 2011 ha realizzato il primo intervento di protesi di ginocchio con metodica robotica al di fuori dagli Stati Uniti. Da allora il dottor Perazzini è il chirurgo in Europa che ha eseguito il maggior numero di interventi di protesi d’anca e ginocchio con questa tecnica. Sono oltre 2700 gli interventi realizzati ad oggi dal dottor Perazzini e il suo staff sui 7mila realizzati nei 17 centri italiani dove si impiega la chirurgia robotica protesica.

Il dottor Perazzini opera pazienti provenienti da tutta Italia e non solo, forma chirurghi ortopedici italiani ed europei attraverso corsi, skill lab, lezioni frontali e corsi su ossa sintetiche. All’interno del CORE infatti, ogni anno approdano numerosi specialisti che vogliono imparare la chirurgia robotica protesica o approfondire la metodica.

Nel 2018 in Clinica San Francesco il numero di ricoveri è stato di 6.074, gli interventi chirurgici effettuati 5.806 di questi 3.186 di ortopedia. I servizi ambulatoriali hanno erogato oltre 200mila prestazioni a favore di più di 10omila pazienti.