Amuchina: la ricetta per farla in casa

Mantenere l'igiene di base è il modo più efficace per evitare di contrarre questo virus. È conveniente lavarsi frequentemente le mani ed evitare il contatto con persone già infette, in particolare proteggendo occhi, naso e bocca. Si consiglia a coloro che potrebbero essere in contatto con potenziali parti interessate di indossare maschere e utilizzare fazzoletti per coprire naso e bocca quando si tossisce o starnutisce. Negli ultimi giorni è caccia alle mascherine e ai gel igienizzanti per proteggersi dal contagio del Coronavirus. E, così, sugli scaffali di farmacie, supermercati, negozi di casalinghi, l'amuchina è introvabile o, quando c'è, ha dei prezzi improponibili. Motivo per cui l'Oms ha diffuso una ricetta per realizzare un disinfettante efficace per le mani direttamente in casa.

Amuchina fatta in casa

L'Amuchina altro non è che un igienizzante a base di alcol etilico, ipoclorito di sodio diluiti in acqua in percentuali specifiche in base ai diversi utilizzi che ne vengono fatti. Proprio partendo da questi ingredienti, è possibile realizzare un disinfettante per mani fai da te.

Di seguito la ricetta:

833 ml di alcol etilico al 96%

42 ml di acqua ossigenata al 3%

15 ml di glicerina (glicerolo, acquistabile in farmacia a pochi euro) al 98%

acqua distillata oppure acqua bollita e raffreddata fino ad arrivare ad 1 litro

Si conserva in bottiglia di plastica o vetro, da tappare bene.

Disinfettare le superfici

L'amuchina, come altri prodotti specifici per disinfettare le superfici, contiene ipoclorito di sodio. Come da indicazioni anche del nostro Ministero della Sanità, per disinfettare pavimenti, ripiani, igienici e mensole è perfetta una soluzione a base di ipoclorito di sodio all’1%: significa 99% di acqua e 1% di banalissima candeggina, come è chiamato comunemente l'ipoclorito di sodio per il suo potere sbiancante, oltre che di funghicida, sporacida e virucida.

Attenzione: per essere efficace, il prodotto va lasciato agire per alcuni minuti – dai 5 ai 15 – e non semplicemente passato. Proprio per questo motivo la soluzione di ipoclorito di sodio non è indicata per le mani, che potrebbe irritare seriamente.

Ma vediamo assieme i dieci comportamenti da seguire istituiti dal Ministero della Salute