Ama il tuo intimo: un check up gratuito dal ginecologo grazie a Chilly e Intima Roberts

Sempre più spesso assistiamo a campagne legate alla prevenzione del tumore al seno, ma sono pochissime quelle legate alla prevenzione delle patologie ginecologiche e alla cura della sfera genitale.

Manetti&Roberts, leader di mercato con i suoi prodotti per l’igiene intima,ha deciso di essere sempre più vicina alle donne e alle sue consumatrici, attivando per la prima volta, una campagna educational che affianca alla parte informativa anche un supporto concreto.

Durante i mesi di settembre e ottobre 2019, le donne potranno vincere un check up gratuito dal ginecologo, a fronte di un acquisto di 10 euro (anche con più scontrini), in tutti i punti vendita italiani, di prodotti per l’igiene intima Chilly, Chilly Pharma e Intima Robertse previa registrazione sul sito dedicato www.amailtuointimo-prevenzione.it

In palio ci sono ben 1000 visite ginecologiche: 13 al giorno alle prime che si iscrivono e caricano lo scontrino. In caso di mancata vincita ci sarà un consulto via chat o telefonico con un ginecologo, non solo per le acquirenti dei prodotti indicati, ma per tutte le donne.

“Ama il tuo intimo” è il nome di questo progetto, fortemente voluto, a cui si accompagna un percorso educazionale validato dalla Agui (Associazione Ginecologici Universitari Italiani) per trasmettere a tutte le donne unmessaggio importante: promuovere la conoscenza e il benessere della sfera genitale femminile partendo da una corretta igiene intima, elemento fondamentale per la prevenzione delle infezioni vaginali.

Un’iniziativa importante e ad ampio respiro che invita a prendersi cura di sé a livello ginecologico, iniziando dall’igiene intima, dalla consapevolezza e dall’attenzione alla prevenzione.

“Sono ancora troppe le donne che conoscono poco il loro corpo e hanno difficoltà a rivolgersi al ginecologo: basti pensare che solo la metà di loro si sottopone ai controlli periodici, percentuale che scende al 43% per le under 35. Tra i 15 e i 35 anni, una donna su cinque non è mai stata dal ginecologo. Una donna su quattro non ha mai fatto il pap-test e un quarto delle donne va dallo specialista solo se ha problemi’spiega il Prof. Nicola Colacurci, responsabile del centro di infertilità e direttore della Seconda università di Napoli (SUN), Presidente AGUI.”

Lo scopo dell’iniziativa è quello di sensibilizzare le donne di tutte l’età ad acquisire una maggiore consapevolezza della necessità di iniziare e continuare un percorso di prevenzione ginecologica che deve incominciare dalla cura delle proprie parti intime, dalla prepubertà alla menopausa.

Per questo è fondamentale partire da la scelta del detergente intimo più indicato, ma altrettanto fondamentale è attuare una prevenzione periodica mediante un dialogo continuo e aperto con il ginecologo.

Manetti&Roberts, forte di una consolidata esperienza maturata negli anni, propone detergenti studiati secondo le diverse esigenze. Come Chilly Gel, detergente intimo che offre una freschezza estrema, Chilly Pharma, la nuova linea di detergenti intimi con Complesso Prebiotico che nutre la flora batterica e contribuisce a proteggere la barriera naturale per contrastare i fastidi intimi, oltre a detergere in modo delicato le parti intime; e Intima Roberts, con estratti di origine 100% naturale, una formulazione extra dolce, adatta a tutte le donne, anche alle bambine

L’iniziativa di Manetti&Roberts, dal 21 agosto al 3 novembre, a fronte di un acquisto di almeno 10 euro (con più scontrini) di prodotti Chilly, Chilly Pharma e Intima Roberts, e previa registrazione su www.amailtuointimo-prevenzione.it, offre la possibilità di vincere una delle 1000 visite ginecologiche in palio, da fare dal 5 novembre al 5 dicembre 2019 presso uno dei centri convenzionati su tutto il territorio nazionale. In caso di mancata vincita ci sarà un consulto via chat o telefonico con un ginecologo, non solo per le consumatrici, ma per tutte le donne. Registrandosi sulle pagine www.amailtuointimo-prevenzione.it(in caso di acquisto) e www.chilly.it(in tutti gli altri casi), si avrà, inoltre, la possibilità di ricevere delle newsletter con pillole di prevenzione periodiche.

NUMERO VERDE PER IL CONCORSO 800 583904 – Attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00, dal 2 settembre al 4 dicembre 2019