Cisalfa Sport: apre il suo nuovo store 3.0 al Centro Commerciale Adigeo

Cisalfa Sport, leader in Italia nella grande distribuzione di articoli sportivi e per il tempo libero, ha inaugurato il 19 ottobre il suo nuovo store 3.0 al centro commerciale Adigeo a Verona.

Il nuovo punto vendita nel centro commerciale Adigeo è sviluppato su una superficie di ben 1.115 mq e studiato secondo il format 3.0: materiali ecologici, illuminazione led a basso consumo e un progetto di visual innovativo per una disposizione delle collezioni più accattivante e fruibile.

La nuova formula è stata riconosciuta a livello europeo come il miglior format per un negozio di sport.

Il negozio avrà come focus le seguenti categorie merceologiche: montagna/sci, sportswear abbigliamento e calzature, citywear, running e calcio.

Cisalfa Sport

Cisalfa Sport, che conta 147 punti vendita e oltre 2.800 persone, è il retailer per eccellenza di abbigliamento e prodotti per lo sport e il tempo libero. La sua offerta include, infatti, un’ampia selezione dei più autorevoli brand quali Nike, Adidas, The North Face, Ellesse, New Balance e Fila, per citarne alcuni.

L’azienda, inoltre, sta sviluppando una strategia retail omni-channel, con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento nel modello tra l’integrazione fra l’esperienza in negozio e quella online, sempre più dinamica e intuitiva.

Gallery