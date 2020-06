Coppette mestruali: cosa sono e perchè usarle

È probabile che tu ne abbia sentito già parlare; sempre più donne scommettono su di loro, meravigliandosi dei loro vantaggi. Qualsiasi donna, non importa quanti anni abbia, può usarla e vedere di persona il conforto di indossare una di queste coppette mestruali, anche nei giorni in cui il flusso mestruale è più abbondante.

Cosa sono le coppette mestruali

La coppetta mestruale , nota anche come coppa vaginale , è un contenitore medico in silicone che viene inserito nella vagina (come un tampax) durante le mestruazioni, adattandosi sempre alle pareti vaginali. Puoi indossare la coppetta fino a 12 ore senza doverti preoccupare (a seconda del flusso che hai). Inoltre ha un uso illimitato, dal momento che puoi rimuoverla e metterla tutte le volte che vuoi. È un metodo alternativo, sicuro e indolore per raccogliere il sangue rilasciato dal nostro utero, in modo che non sporga e possa causare macchie sui nostri vestiti.

I vantaggi delle coppette mestruali

Le coppette mestruali offrono un'alternativa economica ed efficace a medicazioni e tamponi. Le prove suggeriscono che, per un periodo di 10 anni, una singola coppetta mestruale potrebbe costare tra il 5% e il 7% del costo degli assorbenti o dei tamp A loro volta, producono meno rifiuti di plastica. Dal punto di vista medico, i ricercatori hanno scoperto che le coppette mestruali sono sicure come tutti gli altri prodotti per l'igiene femminile. In quattro studi con un totale di 507 donne, il loro uso non ha mostrato effetti avversi sulla flora vaginale e negli studi che hanno esaminato la vagina e la cervice durante il follow-up, non è stato identificato alcun danno tissutale.