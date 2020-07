Come affrontare una gravidanza d'estate

Per le donne in gravidanza, non sempre l’estate è facile da affrontare: il calore eccessivo tende a causare stanchezza e mancanza di energia. Il progesterone, l'ormone della gravidanza, è responsabile dell'aumento della temperatura corporea. Inoltre le variazioni ormonali e l'aumento di dimensioni dell'utero rendono più difficoltoso il ritorno venoso ed è molto comune avvertire un forte senso di pesantezza alle gambe. Per evitare che ciò accada e per affrontare la stagione estiva con vitalità, ti abbiamo lasciato 5 consigli che puoi seguire!

Consigli per la gravidanza in estate