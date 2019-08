La più grande accademia subacquea del Veneto

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeronaSera

ATIS Diving Club è una Scuola Sub a Verona che segue gli standard formativi delle didattiche NADD CMAS HSA e IDEA ed un centro immersioni sul Lago di Garda, riconosciuta dal Coni e da Acsi.



Grazie alla certificazione HSA (Handicapped Scuba Association) ATIS Diving Club è qualificata per la preparazione ed il rilascio di brevetti a subacquei con disabilità motorie, sensoriali (anche non vedenti) e psicologico-relazionali.



Organizziamo Corsi e prove di immersioni subacquee per persone Disabili, per far provar loro l'emozione indescrivibile del fluttuare nell'acqua.