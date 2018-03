L'azienda veronese "E-time" tra i campioni della crescita 2018

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeronaSera

E-time azienda veronese attiva nel settore ICT, è stata inclusa tra le 300 aziende italiane “Campioni della Crescita 2018” registrando un incremento del fatturato pari al +29% nel triennio 2013-2016. La classifica è stata realizzata dall’Istituto Tedesco Qualità e Finanza in collaborazione con il quotidiano “la Repubblica”. Le aziende in classifica sono state a loro volta selezionate da una lista iniziale di oltre 10.000 aziende che si sono distinte per l’alto tasso di crescita, su un totale di 7,8 milioni di aziende italiane censite.

Tra i requisiti per entrare nella TOP 300, quello di avere la sede principale in Italia e l’essersi resi protagonisti di una crescita dinamica e organica, lontana dal modello di business basato sulla mera acquisizione di aziende. Si tratta del secondo riconoscimento di prestigio per l'azienda dopo quello ricevuto lo scorso anno, con l’inserimento di E-time tra le “FT 1000: Europe's Fastest Growing Companies”, la speciale classifica edita dal Financial Times che prendeva in esame l’intero mercato europeo.

“Essere stati inseriti nella classifica dei Campioni di Crescita 2018 è motivo di soddisfazione ed orgoglio per E-Time ed è la conferma che la nostra filosofia e il nostro metodo di lavoro sono apprezzati all'interno del nostro mercato di riferimento. È doveroso ringraziare tutto il nostro staff che ogni giorno lavora per l'ottenimento di risultati positivi e tutta la nostra clientela per aver riposto la propria fiducia nella nostra azienda." conclude Matteo Gelmetti, CEO di E-time.