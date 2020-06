Rinviati tutti i concerti di Zucchero previsti all'Arena di Verona: ecco le nuove date

Secondo quanto si apprende da una nota ufficiale apparsa sul sito di Zucchero, i 14 show previsti in anteprima esclusiva all’Arena di Verona nei mesi di settembre e ottobre 2020, «a causa della situazione dell’emergenza sanitaria e alla luce delle relative disposizioni governative in tema di salute pubblica in merito ad assembramenti di persone, si terranno nei mesi di aprile e maggio 2021».

Durante i live all'Arena di Verona, da lui stesso definito come «uno dei più bei posti al mondo per fare musica», Zucchero per la prima volta presenterà al pubblico italiano i brani estratti dal suo ultimo disco di inediti "D.O.C" e i grandi successi del suo repertorio artistico.

Queste le 14 nuove date:

23 APRILE 2021 (recupero data del 22 settembre 2020)

24 APRILE 2021 (recupero data del 23 settembre 2020)

25 APRILE 2021 (recupero data del 24 settembre 2020)

27 APRILE 2021 (recupero data del 25 settembre 2020)

28 APRILE 2021 (recupero data del 26 settembre 2020)

29 APRILE 2021 (recupero data del 27 settembre 2020)

30 APRILE 2021 (recupero data del 29 settembre 2020)

1 MAGGIO 2021 (recupero data del 30 settembre 2020)

2 MAGGIO 2021 (recupero data dell’1 ottobre 2020)

4 MAGGIO 2021 (recupero data del 2 ottobre 2020)

5 MAGGIO 2021 (recupero data del 3 ottobre 2020)

6 MAGGIO 2021 (recupero data del 4 ottobre 2020)

7 MAGGIO 2021 (recupero data del 6 ottobre 2020)

8 MAGGIO 2021 (recupero data del 7 ottobre 2020)

Nella nota viene inoltre specificato che «i biglietti già acquistati per gli show previsti nei mesi di settembre e ottobre 2020 rimangono validi per gli show di aprile e maggio 2021». Tutte le informazioni sui biglietti sono disponibili al seguente link: https://www.friendsandpartners.it/elenco-concerti-spettacoli-annullati-o-rinviati/.