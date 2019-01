Stretta contro i furbetti Ztl, il sarcasmo di D'Arienzo e il plauso dei residenti

«Il Comune di Verona si è finalmente accorto che centinaia di veronesi entrano a piacere con la propria auto nella zona a traffico limitato». Usa toni sarcastici il senatore veronese Vincenzo D'Arienzo che sul tema Ztl e connesse infrazioni non ha mancato di bacchettare anche l'amministrazione Sboarina: «Dopo anni che il sistema telecamere è in funzione e dopo tante deroghe concesse, - ha aggiunto D'Arienzo - sono ancora molti gli automobilisti che non rispettano gli orari in uscita della Ztl. E ciò accade non solo nel fine settimana. Tutti i giorni, sono centinaia le violazioni alla regola. Il centro è un colabrodo. A questo punto, - ha concluso il senatori Pd - o si tolgono le telecamere o si fa in modo che le regole siano rispettate, a tutela del centro storico e di vi risiede».

La linea dell'amministrazione parrebbe essere appunto quella del "far rispettare le regole", e in questa direzione dovrebbe andare un provvedimento come quello dell'attivazione, a partire da venerdì 1 febbraio, delle tre telecamere ai varchi di uscita della Ztl, per sanzionare gli automobilisti privi di permesso che non rispettano le fasce orarie.

Al riguardo, un plauso all'amministrazione comunale è arrivato dall'Associazione VeroCentro: «Il regolamento sulla Ztl c’era già e c’è tuttora, l’amministrazione comunale come è suo dovere finalmente e meritoriamente lo fa rispettare. - hanno scritto in una nota i componenti dell'associazione - Inoltre l'illegalità ha negli anni portato ad un caos di furgoni e auto in centro che, è sotto gli occhi di tutti, danneggia residenti, attività, visitatori. Con l’introduzione della Ztl c’era chi aveva previsto la morte del centro storico. Tutto al contrario la riduzione delle auto ha portato a un record di afflusso turistico. Plauso all’Amministrazione che è coerente con il programma di rendere Verona più vivibile. "Mobility Day" e tale attesa applicazione del regolamento della ZTL vanno in questa direzione.».