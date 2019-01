Ztl, a partire da domani chi non rispetta l'orario di uscita sarà multato

Da domani, venerdì 1° febbraio, scattano le multe per chi non rispetta gli orari di uscita dalla Zona a Traffico Limitato del centro storico. Gli occhi elettronici sono posizionati ai varchi di via Nizza, ponte Garibaldi e piazzetta Municipio.

Come noto, è l’ordinanza in vigore dal 2014 a stabilire gli orari di accesso e di permanenza nella Ztl. Per chi non dispone di pass, l’accesso è consentito dalle 10 alle 13.30 e dalle 16 alle 18, nei giorni feriali, e dalle 10 alle 13.30, nei festivi. È inoltre possibile prenotare l’accesso alla Ztl, da lunedì a venerdì, nella fascia oraria dalle 20 alle 22 e fino ad un massimo di 150 ingressi.

I mezzi privi di autorizzazione non possono rimanere all’interno della ZTL oltre questi orari. I veicoli che non li rispettano sono passibili di contravvenzione, finora i controlli erano affidati agli agenti della Polizia municipale ora, dopo l’adeguamento software, saranno le telecamere a controllare.