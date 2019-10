Ztl, ipotesi di una finestra extra per rifornire le attività del centro di Verona

Nel corso della conferenza stampa, che si è tenuta il 3 ottobre, dove sono state presentate le nuove funzioanlità della app, utili a trovare parcheggio a Verona, AMT ha anche condiviso le proposte di ConfCommercio, ascoltando le esigenze dei commercianti, ristoratori e albergatori, e raccogliendo le richieste che saranno poi portate all’attenzione dell’amministrazione comunale per valutarne la sostenibilità.

Sono state condivise due idee: la prima è mettere in connessione i commercianti, gli operatori, i dipendenti con Amt, per creare delle convenzioni agevolate nei parcheggi in struttura Amt; la seconda è capire come regolamentare l’accesso alla Ztl per tutti i commercianti in finestre extra orario carico/scarico in città (cioè altri accessi oltre all’orario oggi in vigore 6:00-10:00).

«C’è questa idea che agevolerebbe molti commercianti – svela Francesco Barini, presidente Amt -, ma oggi è ancora allo studio: aprire delle finestre, in modo regolamentato, oltre a quella già attiva dalle 6 alle 10, così da rifornire per ogni evenienza i locali presenti nella Ztl: molti infatti non hanno magazzino e hanno necessità di essere riforniti durante la giornata. Oggi non possono farlo perché non hanno il permesso per accedere alla Ztl, non essendo residenti».

«Sono molto contento di questa iniziativa e delle idee che sono state accolte: una sensibilizzazione di questo tipo non può fare altro che bene ai commercianti, ristoratori e albergatori del centro», ha concluso Leo Ramponi, presidente associazione ristoratori Confcommercio.