Controlli in zona Stadio, Zavarise: "Ascoltate le nostre segnalazioni"

Un risultato molto positivo per il quale ci complimentiamo con l'assessore alla sicurezza Daniele Polato, le forze di sicurezza urbana e i carabinieri.

Il presidente della terza circoscrizione di Verona Nicolò Zavarise e il consigliere di circoscrizione Andrea Croce hanno commentato così i controlli svolti dai carabinieri e dalla polizia municipale in zona Stadio e non solo.

Abbiamo raccolto numerose segnalazioni dai residenti, specialmente per quanto riguarda la gestionale nei locali di via Monreale, via Vitruvio e la presenza assidua di prostituzione alla Croce Bianca - hanno aggiunto Zavarise e Croce - Dopo attento vaglio del consiglio di circoscrizione, abbiamo inoltrato ogni cosa all'assessore e al comandante Altamura e siamo lieti che le nostre richieste siano state accolte. Sicuramente un ottima intesa tra i vari rami di questa amministrazione.