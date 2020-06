Zanzare, kit antilarvali in distribuzione domani nei mercati rionali di Verona

Prende il via domani, martedì23 giugno, la consegna gratuita dei kit antilarvali che, quest’anno, per una più capillare distribuzione, sarà effettuata nei mercati rionali di Verona. Si parte da quello di Borgo Venezia, in via Plinio. I kit, efficaci per la lotta alla proliferazione della zanzara tigre, saranno consegnati, a partire dalle ore 10, nei mercati rionali dalle ditte Biblion e Triveneta Multiservizi, incaricate dal Comune del servizio di disinfestazione.

La distribuzione continuerà, sempre dalle ore 10: mercoledì 1 luglio al mercato di Borgo Trento, in via Poerio; giovedì 9 luglio al mercato di Santa Lucia, in via Don Mercante; sabato 11 luglio al mercato dello Stadio, in piazzale Olimpia.

Anche per quest’anno, confermata la vendita a prezzo agevolato nelle farmacie. Esaurita la distribuzione gratuita nei mercati, infatti, grazie alla collaborazione con Agec e Federfarma Verona, le tavolette saranno disponibili, per tutto il periodo estivo, nelle farmacie comunali e nelle farmacie aderenti a Federfarma, al prezzo agevolato di 5.50 euro la confezione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L’elenco delle farmacie aderenti è consultabile nei siti www.agec.it e www.farmacieverona.it.