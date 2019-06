Zanzare, avanti con la disinfestazione. Ecco come limitarne la diffusione

In fase di completamento, con gli ultimi trattamenti realizzati in questi giorni in 8ᵃ Circoscrizione, il secondo ciclo degli interventi di disinfestazione anti zanzare. Il protocollo operativo, formato da quattro cicli di lavoro, è iniziato a maggio, con la prima fase di bonifica, e proseguirà fino a fine estate, con il terzo intervento a luglio ed il quarto ad agosto.

Lunedì mattina, alla presenza del consigliere comunale delegato alla Tutela e al benessere degli animali Laura Bocchi, è stato effettuato a Santa Maria in Stelle uno degli interventi di disinfestazione previsti nel secondo ciclo di bonifica.

All’operazione, effettuata dagli incaricati Amia in collaborazione con l’Ulss 9 Scaligera, è stato applicato il ‘Protocollo Operativo’ per la gestione delle emergenze sanitarie da malattie trasmesse da vettori.

Il fitto programma di bonifica riguarda tutto il territorio comunale, con la realizzazione di trattamenti larvicidi e adulticidi in ciascuna delle otto Circoscrizioni.

Da domani, martedì 18 giugno, prendono inoltre avvio una serie di incontri pubblici d’informazione alla cittadinanza sulle metodologie di comportamento contro il proliferarsi delle zanzare. Saranno presenti, oltre al consigliere Bocchi, il dirigente comunale ai Servizi ambientali Andrea Bombieri e il dott. Stefano Adami, direttore dei Servizi di Igiene Urbana ed Animale Ulss 9.

Durante gli incontri saranno consegnati gratuitamente ai partecipanti i kit anti zanzare, contenenti 30 capsule antilarvali da sciogliere nei luoghi dove è presente acqua stagnante.

Gli incontri si terranno: martedì 18 giugno, alle 20, in 4ᵃ Circoscrizione, in via Tevere; lunedì 24 giugno, alle 20.30, in 8ᵃ Circoscrizione, in piazza delle Penne Nere 2 a Montorio; mercoledì 26 giugno, alle ore 20.45, in 3ᵃ Circoscrizione, in via Brunelleschi 12; mercoledì 3 luglio, alle 20.30, in 2ᵃ Circoscrizione, in via Indentro ad Avesa.

«Da maggio le operazione di disinfestazione programmate dal Comune sono in piena attività – sottolinea la consigliera Bocchi –. Si tratta di un importante protocollo d’intervento che, in collaborazione con Amia e Ulss 9, consente al Comune di tenere monitorato, con quattro cicli di trattamento, tutto il territorio cittadino. Ricordo che per il contrasto alla diffusione delle zanzare è importante la collaborazione sia delle Istituzioni che dei cittadini. Come evidenziato dall’’Ulss9, infatti, l’intervento delle istituzioni può agire solo sul 40% del problema che, per il restante 60%, è condizionato dall’attività svolta della cittadinanza sul suolo privato. Per limitare il problema bastano piccoli accorgimenti quotidiani, come svuotare o non abbandonare materiale e contenitori dove potrebbe ristagnare l’acqua piovana e trattare preventivamente caditoie e tombini con specifici prodotti. Si tratta delle stesse operazioni che vengono effettuate dal Comune in vie, piazze e aree pubbliche».

Ai soggetti gestori, responsabili o che ne abbiamo l'effettiva disponibilità, di aree strutturate con sistemi di raccolta delle acque meteoriche (privati cittadini, amministratori condominiali, società che gestiscono le aree di centri commerciali, ecc.) viene ordinato di: