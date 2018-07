Olimpiadi invernali a Cortina, Zaia presenta la candidatura a Malagò

Il presidente del Veneto Luca Zaia ha personalmente presentato questa mattina, 4 luglio, a Roma, lo studio di fattibilità per la candidatura di Cortina ad ospitare i Giochi Olimpici e Paralimpici invernali del 2026. Lo studio è stato presentato prima al sottosegretario con delega allo sport Giancarlo Giorgetti e poi al presidente del Coni Giovanni Malagò.

Zaia non considera le altre candidate, Milano e Torino, come delle avversarie, ma ha sottolineato come Cortina sia l'unica candidatura di montagna, cioè dove si praticano naturalmente le discipline sportive invernali. Inoltre, le Olimpiadi invernali si disputerebbero sulle Dolomiti, patrimonio dell'Unesco. Entrando nel dettaglio del piano, il presidente della Regione ha rivelato che gli investimenti sarebbero di 380 milioni di euro con benefici per l'intera area per 10 miliardi di euro. Non verranno costruite nuove strutture e il progetto sarà sottoposto a Valutazione Ambientale Strategica per essere sostenibile anche dal punto di vista ambientale. Le strutture del villaggio olimpico saranno riutilizzate dalla Protezione Civile come abitazioni di emergenza in caso di catastrofi naturali o per altre necessità logistico operative legate a emergenze abitative. Infine, anche la città di Verona verrebbe coinvolta perché la cerimonia di apertura si potrebbe tenere in Arena.