Caccia al lupo, la maggioranza in consiglio regionale ci prova. Zaia la blocca

Il presidente della Regione Veneto Luca Zaia non ha firmato la proposta di legge sulle misure di contenimento dei lupi, misure che prevedevano anche l'abbattimento. Una proposta presentata dalla stessa maggioranza che sostiene Zaia in consiglio regionale e che seguiva le orme tracciate dalle province di Trento e Bolzano, che sfruttando la loro autonomia avevano introdotto la possibilità di sparare ai lupi. Il provvedimento delle province del Trentino Alto Adige è però controverso e probabilmente sarà presto impugnato dal nuovo governo centrale formato da Lega e Movimento 5 Stelle. Zaia dunque sembra più allineato al governo di Roma sull'argomento lupi e nel frattempo incassa l'approvazione dell'Enpa, ente nazionale protezione animali.

È fondamentale evitare l'effetto domino dell'illegalità, con i tentativi delle Regioni filovenatorie, e in tempi recenti dello stesso Veneto, di usurpare competenze statali, quali appunto quelle in materia di fauna selvatica, sottratte all'autonomia legislativa regionale - ha commentato Andrea Brutti, dell'ufficio fauna selvatica di Enpa - Ora si punti finalmente sui metodi ecologici, con decisione e senza le dannose resistenze frapposte finora. Recinti mobili, cani da guardiania, ricoveri notturni degli animali, solo per citarne alcuni, sono gli unici strumenti validi per prevenire possibili conflitti tra uomini e animali. Le uccisioni, invece, oltre ad essere eticamente inaccettabili, non li risolvono ma li aggravano. Come peraltro ampiamente dimostrato dalla comunità scientifica.