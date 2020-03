La bella iniziativa solidale del ristorante Yard di Verona verso i medici in ospedale

«Jacopo Natale, chef dello Yard Restaurant di Verona, ha messo in piedi una straordinaria iniziativa solidale: preparare gratis cibo da consegnare ai medici che stanno lavorando senza sosta negli ospedali della zona, rendendone possibile l'ordinazione direttamente al sito del ristorante». Questo il commento affidato ai social da parte del governatore del Veneto Luca Zaia nei confronti di una delle tante belle iniziative che hanno preso avvio anche nel territorio scaligero per fronteggiare la situazione d'emergenza.

Il ristorante di Corso Cavour ha avviato questa bella iniziativa poco dopo che il titolare era rimasto particolarmente colpito da una fotografia, divenuta virale sui social. L'immagine ritraeva un'infermiera stremata, china su una scrivania e assopita, dopo un turno di lavoro estenuante all'ospedale di Cremona.

Di lì, ha spiegato lo stesso ideatore dell'iniziativa, è nata l'esigenza di rendersi utile per il personale medico chiamato in questa fase a compiere sforzi enormi. Fornire gratuitamente pasti ai medici degli ospedali veronesi, è stato quindi il modo in cui Jacopo Natale ha scelto di rendersi utile e dimostrare la propria vicinanza ai tutti coloro che, ogni giorno, affrontano i prima linea l'emergenza sanitaria in atto.