Il writer veronese Cibo finisce sulla graticola per dei controversi post Facebook del passato

Tra una sardina e una «salamhellas» il noto street artist veronese Cibo pare abbia finito con lo scottarsi. Coprire svastiche, croci celtiche ed affini con colorate e golose leccornìe, è certamente un'ottima occupazione. Anzi, è qualcosa di più: è un'estetica, o almeno ha la pretesa di esserlo, ed è anche un'aperta e convinta professione di etica e di politica. Cibo non lo ha mai nascosto, piuttosto lo ha sempre sbandierato, forse con eccessiva sicumera. Ed è proprio qui che è sorto l'inghippo. Perché dividere il mondo in due è un gesto che, sia sotto il profilo artistico che politico, rischia di rivelarsi a lungo andare insufficiente. Non è nostra intenzione partecipare attivamente alla consueta macchina del fango che, come da manuale, anche in questa occasione si è prontamente attivata, e tuttavia una qualche riflessione, anche critica, nei confronti di Cibo va pur fatta.

Ma andiamo con ordine, vediamo dunque di che si tratta. In un articolo apparso quest'oggi su La Verità a firma di Francesco Borgonovo dal titolo «I commenti pieni d'odio dell'artista "antiodio" adorato dalla sinistra», viene fatto notare dall'autore come, citiamo letteralmente, «il writer "anti odio" un pochettino di odio contribuisca a spargerlo in giro a sua volta». A che cosa si riferisce Borgonovo? Naturalmente, e non poteva che essere così, ad una serie di post del passato (veri e propri scheletri nell'armadio di ciascuno di noi oramai), scritti dal writer veronese su Facebook. Su tutti, ad aver avuto una vasta eco, anche perché ripreso dalla giornalista e blogger Selvaggia Lucarelli, è un post datato 16 settembre 2016, poco dopo il suicidio di Tiziana Cantone, la giovane ragazza napoletana che aveva messo fine ai suoi giorni dopo la diffusione in rete di un video hard amatoriale che la vedeva protagonista.

Cibo, al riguardo, dal suo profilo di cittadino privato, scriveva: «Ma la finiamo con sta storia della violenza su internet? Se sei un perdente e ti suicidi sono forse cazzi miei? Se invii video porno ad amiche di merda, è un problema mio? Se non sei capace di reagire e ti deprimi, devo forse farmi carico io della tua inadeguatezza alla vita? Smettiamola giornalisti. Smettiamola. Ci sono notizie più importanti». Quindi un breve "P.s.": «i bulli esercitano il loro diritto alla parola, la suicida esercita il suo diritto alla morte». E infine gli hashtag: «#cinismo #giornalismo #giornalai». Una cosa è evidente: difendere il murale cancellato delle "scarpette rosse" in Stradone Santa Lucia, oggi come domani, sarà sicuramente un po' più difficile per il writer Cibo rispetto a quanto non lo fosse ieri.

Quindi lo street artist Spinazzè detto “Cibo” che cancellava L’odio dai muri di Verona, finito su tutti i siti e giornali, era un odiatore a sua volta. Non se ne esce più. Almeno la bomba carta sotto la sua macchina era vera? Perché pare non ci sia prova manco di quella. pic.twitter.com/5a5Zg8Pl76 — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) 29 novembre 2019

Il commento di Selvaggia Lucarelli pubblicato su Twitter

Naturalmente le reazioni politiche in terra veronese non si sono fatte attendere. Ad inaugurare le danze è stato il consigliere comunale Andrea Bacciga, il quale con velata ironia si è detto «certo che la sinistra, e in primis il consigliere Federico Benini, prenderanno le distanze». Ma il fuoco da destra diretto verso il bersaglio Cibo è arrivato anche da molti altri consiglieri di maggioranza della giunta Sboarina. Il presidente della commissione politiche giovanili della Lega Andrea Velardi ha commentato così la notizia: «Gli scrittori, secondo Italo Calvino, scrivono perché sperano di esser scoperti dai loro lettori. Il libro che mostra il vero volto di Cibo è Facebook. - ha dichiarato il consigliere Velardi - Tutti coloro che lo sostengono, davanti alla realtà fatta emergere dal quotidiano La Verità hanno due scelte: ricredersi o esser facce della sua stessa ipocrisia. Colui che ci ha dipinto per quello che non siamo, - ha poi concluso il consigliere Velardi - si è rivelato uno dei peggiori fomentatori d’odio. I suoi post sono di una violenza e gravità tale, che citarli sarebbe diseducativo per i giovani lettori e oltraggioso verso tutte le donne».

I consiglieri comunali Paola Bressan, Nicolò Sesso e Stefano Bianchini, ricordano poi in un'altra nota la lunga serie di post che elencava l'articolo di Borgonovo, accusando di fatto Cibo di essere «sessista», «antisemita», di «insultare politici e partiti» e, dulcis in fundo, di aver fatto «apologia di bullismo». Ora, il più grave post Facebook pubblicato da Cibo, resta a nostro avviso quello di cui sopra: è il più ambiguo, frutto forse più di un malessere nei confronti dei canali d'informazione, i «giornalai» come li definisce Cibo con un calco linguistico degno dell'estrema destra, che non nei confronti della giovane napoletana, e tuttavia, va riconosciuto, dal sapore alquanto sgradevole.

Cibo è un artista, o almeno è ciò che dice di voler essere, e la sua arte si compone anche di una sana dose di provocazione. Cibo non è un politico, anche se si occupa di politica. Cibo usa ed ha usato mezzi espressivi che appartengono ad una forma d'arte effrattiva, così come un linguaggio sferzante, controcorrente, ma, fino a prova contraria, non ricopre ruoli istituzionali e non è tenuto a rispettare alcuna deontologia professionale. Cibo ha commesso degli errori? Certamente sì, la provocazione è un'arte che va dosata, bisogna saperla maneggiare con cura ed è facile eccedere in facilonerie. Ciò detto restano alcune cose da chiarire: l'accusa di «antisemitismo» nei confronti di Cibo, ad esempio, è oggettivamente la più risibile. Come sempre si confondono strumentalmente, lo fa l'articolo de La Verità così come i consiglieri comunali di Verona, la "questione ebraica" e la "questione d'Israele", o per meglio dire, lo sterminio del popolo ebraico e le persecuzioni razziste nazi-fasciste, con le critiche rivolte alle politiche dello Stato d'Israele (in mezzo, dimenticati un po' da tutti, ci sono ovviamente i palestinesi che fa strano anche solo nominarli). Quanto ai post Facebook su Salvini ed Adinolfi, sono in fondo gli stessi consiglieri comunali veronesi che, nella loro nota, parlano esplicitamente di «bieco umorismo» e, può piacere o non piacere, ma è forse proprio di questo che anzitutto si tratta.

Si vuol con questo dire che nei post di Cibo non vi è, in senso assoluto, alcuna traccia d'"odio"? Ovviamente no, ve n'è eccome, ed è appunto qui il problema. Ve ne è perché anche Cibo è un essere umano che, come ognuno di noi, è capace di odiare e, è cosa ben nota, sui social è molto facile tirare fuori il peggio di sé. Ci è cascato anche Cibo e la cosa dovrebbe indiscutibilmente farlo riflettere, di qui al demonizzarlo in ogni cosa che dica o faccia, abbia detto od abbia fatto, ovviamente il passo è molto lungo e si scade facilmente nella strumentalizzazione politica. Al momento non vi è stata ancora una presa di posizione ufficiale del protagonista in relazione a questa vicenda, ma sarebbe certamente auspicabile una qualche forma di risposta. La "patata bollente" è ora già nelle sue mani, e questa volta, in assenza di svastiche e croci celtiche da coprire, forse, servirà altro che non il solo e pur sempre apprezzabile gesto di dipingere.