West Nile virus, contagi non solo nella Bassa. Presunto caso a Villafranca

Nuovo presunto caso di contagio da West Nile virus nel veronese. Lo ha reso noto il Comune di Villafranca che ha segnalato la "presenza di zanzare infette ad Alpo, in via Ognissanti". L'amministrazione comunale villafranchese ha attivato tutte le procedure indicate dal protocollo dell'Ulss 9 e domani, 23 agosto, saranno effettuati due distinti interventi di disinfestazione, dalle 8 alle 20, uno nel raggio di 200 metri dal punto d'origine (Via Ognissanti) e l'altro entro i 500 metri.

Villafranca non è l'unico comune in cui sono in corso disinfestazioni contro le zanzare portatrici del virus. A Concamarise l'intervento si svolgerà nella notte tra oggi e domani. Altri interventi sono in programma a Bovolone e altri ancora sono stati eseguiti a Castagnaro e nei territori limitrofi dove si sono registrati due casi di contagio.

Secondo i dati forniti dalla Regione Veneto, sono 17 i cittadini veronesi che hanno contratto il virus West Nile, la maggior parte dei quali ha superato la malattia senza complicazioni. È invece in gravi condizioni un pensionato di 68 anni di Zimella, ricoverato all'ospedale Fracastoro di San Bonifacio, e anche lui affetto dal virus.