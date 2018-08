West Nile, nuovi casi a San Giovanni Lupatoto e Vigasio: scattano i provvedimenti

Dopo i nuovi casi segnalati dalla stessa Ulss 9 Scaligera in città e provincia e le attività di prevenzione messe in moto da vari comuni, nuovi presunti casi di West Nile sono stati registrati nel Veronese, per la precisione nei territori di Vigasio e San Giovanni Lupatoto.

È corso dunque ai ripari il sindaco Eddi Tosi, con un'ordinanza firmata il 14 agosto che dispone la disinfestazione preventiva nelle aree pubbliche di viale Europa del primo Comune citato, in attesa che l'azienda sanitaria svolga gli esami utili ad accertare che si tratti effettivamente del virus.

"Ovviamente se fosse confermato il caso di West Nile, verrà attivata la procedura prevista dagli enti suddetti. (Disinfestazione di 200 metri per la zanzara adulta, 500 metri per le larve dal focolaio sia per le aree pubbliche che per quelle private)", ha scritto il primo cittadino sul proprio profilo Facebok. Tosi inoltre sottolinea quanto sia "fondamentale tenere chiuse le finestre durante gli interventi di disinfestazione e adottare le misure di protezione individuale di comune buon senso senza eccessivo allarmismo. È importante verificare nelle proprie abitazioni, parchi e giardini che non vi siano ristagni d’acqua che possono diventare incubatrici per le zanzare".

Un altro caso è stato segnalato a San Giovanni Lupatoto, in via Renato Simoni, e a sua volta l'amministrazione comunale è corsa ai ripari con un'ordinanza: "Sono stati adottati i provvedimenti sanitari contro la zanzara Culex, vettore del virus West Nile Disease. Gli interventi saranno effettuati la sera di giovedì 16.08.2018 dalle ore 18,00 alle 22,00 e nella serata del giorno successivo venerdì 17.08.2018 nella fascia oraria 19.00-21.00".

Il Vicesindaco Fulvio Sartori ha inoltre spiegato: "Non si può parlare di un’emergenza zanzare nel nostro Comune, grazie anche all’azione di prevenzione già in atto; tuttavia è necessario intervenire con immediatezza perché, evidentemente, dai Comuni precedentemente interessati l’insetto si sta spostando anche nel nostro territorio".

Sempre il 14 agosto, una nota della Regione informava che, in tutto il Veneto, i casi di contagio umano dal virus West Nile ufficialmente registrati dalla Direzione Prevenzione della Regione erano 84, dei quali 59 “lievi” (con febbri) e 25 più gravi con encefalite. Il numero dei decessi è salito a 3, con quello di una persona già gravemente malata (tumore in fase terminale).

I nostri esperti riferiscono trattarsi di una situazione particolarmente intensa rispetto agli anni scorsi, la cui virulenza potrebbe essere stata aiutata dal clima caldo e umido delle ultime settimane. Tutto, peraltro, è monitorato minuto per minuto ed è assolutamente sotto controllo, motivo per cui non è il caso di parlare di un particolare allarme.

Ha detto l'Assessore regionale alla Sanità Luca Coletto.