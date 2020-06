Prima serata del weekend: nessun assembramento irregolare in piazza Erbe

Con la serata di venerdì ha preso il via a Verona il primo fine settimana in cui era possibile non indossare la mascherina all'aperto e consumare alcolici, anche non seduti al plateatico di un bar. Ma a differenza della prima riapertura, che aveva portato il sindaco Sboarina ad emettere un'ordinanza contro la cosiddetta Movida per impedire altri assembramenti che violavano le norme anti contagio contro il Covid-19, questa volta nessun problema sarebbe stato registrato.

È lo stesso comune di Verona infatti fa sapere che nella serata del 5 giugno molta gente si è ritrovata in piazza Erbe, ma non si sarebbero verificate situazioni critiche. Le Forze dell’ordine continueranno in ogni caso a monitorare la piazza e le altre zone della città anche sabato sera.

«Sono stato in piazza Erbe tutta sera per godermi l’atmosfera e per monitorare che le molte persone presenti rispettassero le regole – ha detto l’assessore alla Sicurezza Daniele Polato -. Il comportamento corretto tenuto da chi era in piazza dimostra che si può uscire, stare insieme e divertirsi nel pieno rispetto delle regole e della corretta distanza. Ringrazio le forze dell’ordine per la loro presenza efficace e costante, gli esercenti che hanno potuto svolgere la propria attività gestendo al meglio i clienti e le molte persone presenti che hanno capito che anche dal loro corretto atteggiamento passa la salute della nostra comunità. Quello di ieri è sicuramente un enorme passo in avanti rispetto a quanto avevamo visto a fine maggio con la piazza stracolma di gente e ridotta, al mattino, ad una specie di discarica. La conferma che non ci sono stati problemi particolari mi è venuta questa mattina da Amia che non ha segnalato criticità per la pulizia della piazza. Rivolgo un appello in vista di questa sera: auspico che questo comportamento continui perché non possiamo vanificare tutti gli sforzi di questi mesi con atteggiamenti sbagliati e pericolosi. Si possono frequentare le nostre bellissime piazze rispettando le regole e in piena sicurezza».