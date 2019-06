Previsto un weekend di grande traffico sulla A22: Bollino nero per sabato

L'Autostrada del Brennero mette in guardia i guidatori che in questi giorni intendono (o devono) mettersi in viaggio sulla tratta che conduce fino a Modena.

Secondo le previsioni infatti, già dalle 6 alle 12 di giovedì, in direzione sud, il traffico dovrebbe rivelarsi particolarmente intenso, calando poi nella fascia che va dalle 12 alle 18. Bollino arancione anche per chi si metterà alla guida dalle 6 alle 12 di sabato 22 e dalle 12 alle 18 di domenica 23 giugno.

Più preoccupante la situazione prevista per chi si sposterà in direzione del Brennero. Nella giornata di venerdì 21 è prevista una situazione da Bollino rosso in mattinata, mentre nel pomeriggio il numero di veicoli sulla strada dovrebbe calare. Bollino nero invece dalle 6 alle 18 di sabato 22, così come dalle 6 alle 12 di domenica, mentre dalle 12 alle 18 la circolazione dovrebbe essere meno "intensa".

