Weekend del 2 giugno: previsto traffico da Bollino Nero sulla A22 già da venerdì

Dopo la Pentecoste, il Corpus Domini ripresenta sul fronte delle previsioni di traffico una potenziale criticità per la viabilità sulla quale sensibilizzare tutti coloro che vorranno mettersi in viaggio in quelle giornate. Di nuovo si incrociano, oltre al fisiologico aumento dei flussi di traffico dovuti alla festività, i divieti in vigore per i mezzi pesanti applicati in Italia e in Austria. Oltre al fine settimana del 2 e 3 giugno, infatti, anche il venerdì precedente e il lunedì successivo potrebbero essere interessati da rallentamenti dovuti alla ripresa degli spostamenti da parte dei mezzi pesanti.

Ecco cosa serve sapere e cosa attendersi per i prossimi giorni.

Il 31 maggio, in Austria, dalle ore 0 alle ore 22, sarà impossibile circolare per tutti i mezzi pesanti dedicati al trasporto di cose e di peso superiore alle 7,5 t. Nello stesso giorno e nelle stesse ore le medesime categorie non potranno mettersi in strada nemmeno sull’A22 in carreggiata nord nel tratto tra la barriera di Vipiteno e il confine di Stato, con soste forzate presso l’autoparco Sadobre e nelle altre aree di sosta dedicate lungo l’arteria autostradale.

Divieti necessari per garantire meno disagi alla circolazione delle persone ma che genereranno inevitabilmente nella giornata di venerdì 1 giugno dei rallentamenti sull’arteria autostradale dovuti alla ripartenza dei mezzi pesanti, sia dall’Austria verso l’Italia, dunque in carreggiata sud soprattutto nel primo tratto dopo la barriera di Vipiteno, che in direzione opposta, sempre nel tratto più a nord dell’Autobrennero.

Autostrada del Brennero ha ulteriormente dettagliato le sue previsioni di traffico consultabile in ogni momento sul proprio sito web e diramato anche un dettaglio per tratta dedicato alle giornate interessate. Si consiglia a tutti coloro che intendono mettersi in viaggio nei prossimi giorni di consultare le previsioni e contattare il CAU – Centro Assistenza Utenza per aggiornamenti sul traffico in tempo reale al numero verde 800-279940.

