Catullo, Volotea ha attivato il collegamento tra Verona e Lamezia Terme

Dopo essere stati annunciati, uno dopo l'altro vengono inaugurati i nuovi voli di Volotea, la compagnia aerea low cost con base all'aeroporto Catullo. Già da sabato 26 maggio, da Verona è possibile volare verso Lamezia Terme e dal prossimo giovedì, 31 maggio, sarà attivo il collegamento per Atene. Poi dal 2 giugno, partirà la rotta tra Verona e Pantelleria, mentre il 6 giugno scatta quella per Faro. Mentre il 29 giugno partirà dal Catullo il primo volo diretto per Creta.

Confermate poi le altre mete raggiungibili questa estate da Verona grazie a Volotea, tra cui Lampedusa, Alghero, Cork, Ibiza, Mykonos, Santorini, Palma di Maiorca e Minorca.