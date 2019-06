Aeroporto Catullo, 21 diverse destinazioni con Volotea, anche Malta e Zante

Volotea, la compagnia aerea con base a Verona, vola verso l'estate.

All'aeroporto Catullo sono stati attivati i voli verso Malta (due volte a settimana, ogni martedì e venerdì) e verso Zante (un volta a settimana, ogni giovedì). Inoltre, sono stati ripristinati i collegamenti estivi alla volta di Lampedusa, Cork, Mykonos, Alghero, Pantelleria, Ibiza, Minorca, Creta e Santorini.

In totale sono ventuno, sedici delle quali in esclusiva, le destinazioni raggiungibili da Verona con Volotea. Dal 2012 ad oggi, la compagnia ha trasportato a Verona 2,5 milioni di passeggeri e, quest'anno scende in pista con un'offerta di 948.000 posti, il 18% in più rispetto 2018. «In vista della stagione estiva ormai alle porte, annunciamo con piacere l'avvio di due nuove rotte esclusive da Verona alla volta di Malta e Zante. Si tratta di destinazioni molto ambite dai turisti, mete ideali per organizzare una vacanza tutta sole, mare e divertimento: si passa dalle spiagge bianchissime e il mare cristallino di Zante a una località di grande fascino come Malta - ha commentato la manager di Volotea Valeria Rebasti - Inoltre, grazie ai nostri voli, comodi e sempre diretti, stimiamo di incrementare il traffico di turisti che vogliono scoprire Verona».

Presso il Catullo, Volotea si riconferma come prima compagnia per numero di destinazioni collegate e tutti i collegamenti da e per Verona sono disponibili sul sito www.volotea.com, nelle agenzie di viaggio o chiamando il call center Volotea all'895 895 44 04.