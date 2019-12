Sulle sponde del Tione a Villafranca raccolti circa otto quintali di rifiuti

Sabato scorso, 30 novembre, è stata recuperata l'iniziativa «Puliamo Villafranca» organizzata per il 23 e il 24 novembre e rinviata a causa del maltempo. L'iniziativa è stata recuperata grazie ai volontari del Wwf di Villafranca e del circolo Legambiente «Il Riccio» di Dossobuono, i quali hanno raccolto sacchi e sacchi di rifiuti rimasti abbandonati sulle rive del Tione. L'intensa attività di raccolta si è svolta al mattino, dalle 9 alle 12, tra l'area Dossi e quella di Prebiano, con l'allestimento anche di un punto informativo al ponte delle piscine.

In totale sono stati raccolti circa 8 quintali di rifiuti, tra bottiglie e lattine, ma anche batterie e barattoli di vernice. Una raccolta che purtroppo non è stata completa perché le sole braccia dei volontari non possono fare miracoli contro l'inciviltà diffusa e perdurante nel tempo. Sono stati infatti trovati rifiuti anche molto datati e per raccogliergli tutti sarebbe necessario un intervento massiccio da parte di Amia.

Con la loro iniziativa, comunque, i volontari hanno cercato di sensibilizzare la cittadinanza ad un maggior rispetto del Tione.



(Foto Facebook - Laura Tarantino)

