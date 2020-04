Anche a Verona i volontari dell'Ordine di Malta impegnati contro il Covid-19

Nella comune lotta alla pandemia da coronavirus, l'Ordine di Malta è impegnato in tutto il mondo, collaborando attivamente con i vari sistemi sanitari, con la protezione civile, con i presidi medici e di assistenza sociale. Infatti, con una presenza in tutti i continenti, l'Ordine di Malta ha intensificato ed ottimizzato i suoi sforzi nel settore medico-sociale per far fronte alla pandemia Covid-19.



(Un volontario dell'Ordine di Malta durante una consegna a domicilio)

L'attività dell'Ordine di Maltà è forte anche a Verona, dove fin dai primi giorni dell'emergenza il Corpo Italiano di Soccorso, con i suoi volontari, infermieri e medici, hanno collaborato allo screening sanitario per i passeggeri in rientro nell'aeroporto Catullo.

In stretto coordinamento con i rispettivi centri operativi comunali e con la protezione civile, i volontari veronesi dell'Ordine di Malta stanno assicurando i servizi di consegna a domicilio dei beni di prima necessità e dei farmaci. È un servizio gratuito e riservato alle persone anziane, sole, disabili, affette da patologie o comunque impossibilitate a provvedere personalmente o diversamente all'acquisto dei beni di prima necessità ed ai farmaci di cui abbisognano. I volontari del Corpo di Soccorso, indossando la propria uniforme, ben identificabile, recapitano la spesa o i farmaci direttamente al domicilio, depositandoli davanti all'uscio, esclusivamente a seguito degli accordi presi telefonicamente.

Ed è proprio sotto le insegne dell'Ordine che questo servizio proseguirà e sarà garantito ed ottimizzato anche grazie alla concessione da parte di Volkswagen Group Italia di due autovetture che permetteranno ai volontari di potersi agevolmente muovere sul territorio e potenziare la loro operatività.



(Volontari dell'Ordine di Malta in farmacia per prendere farmaci da consegnare a domicilio)