"Oltre 3 ore di ritardo per il volo Bari - Verona": come chiedere il rimborso

Nuovi disservi aerei nella giornata di domenica sono stati segnalati da EasyRimborso, l'azienda di servizi operante esclusivamente in ambito di risarcimenti a seguito di disservizi delle compagnie aeree. Secondo quanto riferito, la partenza dell'aeromobile dall’Aeroporto Karol Wojtyla di Bari – Palese diretto all’Aeroporto Valerio Catullo di Verona – Villafranca era programmata per le 18.15, salvo poi essere posticipata di oltre 3 ore. La conseguenza di questo ritardo nel decollo ha comportato un ritardo anche nell’atterraggio allo scalo scaligero, inizialmente previsto per le ore 19.45, che è stato effettuato alle 23.10, quindi 3 ore e 25 minuti dopo il previsto.

Secondo EasyRimbors, non è stata diramata alcuna comunicazione ufficiale sulla motivazione di tale disservizio, con i passeggeri che avrebbero il diritto a richiedere la Compensazione Pecuniaria a titolo di rimborso.

La stessa azienda invita quindi i passeggei coinvolti a contattare la segreteria al 3421031477 (anche tramite whatsapp) o tramite e-mail all’indirizzo info@easyrimborso.it. Per avviare la pratica occorre fornire la copia di un documento d'identità, la copia della carta d'imbarco e una sintesi dell'accaduto.