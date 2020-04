Consegnati da Volkswagen Italia quattro mezzi alla protezione civile

Quattro mezzi, in comodato d'uso gratuito, sono state consegnate alla protezione civile veronese da parte di Volkswagen Group Italia.

I veicoli, già assicurati, saranno utilizzati per l'emergenza Covid-19. Due mezzi serviranno alle squadre specializzate per trasportare il materiale e gli strumenti per la sanificazione degli ambienti, utilizzati soprattutto per le tensostrutture installate davanti ai nosocomi di Verona e provincia. Gli altri due veicoli saranno adibiti al trasporto del personale sanitario aggiunto per l'emergenza Covid-19, il quale è alloggiato negli appartamenti di Ca' di David messi a disposizione da Ater Verona.

Alla consegna, avvenuta davanti alla sede di Volkswagen Group Italia, erano presenti il consigliere provinciale con delega alla protezione civile Albertina Bighelli e il presidente di Ater Verona Damiano Buffo.

