"Attenzione, finocchi molesti", volantino omofobo al Lazzaretto di Verona

Avrà anche le sue ragioni il sindaco Federico Sboarina a rifiutare l'etichetta di "Verona, città omofoba e razzista", però i casi di manifesta omofobia non mancano in città. L'ultimo non è grave come l'aggressione alla coppia gay avvenuta in piazza Bra l'11 agosto scorso, ma è comunque un altro campanello d'allarme che suona e deve essere ascoltato. È vero, il responsabile dell'aggressione è stato rintracciato, però ecco che spunta un nuovo episodio di omofobia, a pochi giorni dalla manifestazione in piazza Bra, in cui tantissimi cittadini hanno gridato la loro insofferenza nei confronti dell'intolleranza.

Attenzione. Zona altamente inquinata da immondizia abbandonata e da finocchi molesti.

Questo si legge in alcuni volantini appesi nella zona del Lazzaretto. Volantini che sono stati segnalati alla Digos dall'associazione Pianeta Milk Arcigay Verona. L'associazione ha poi diffuso una nota, sottoscritta anche da Assemblea 17 Dicembre, Circolo Pink Verona, Non Una Di Meno Verona, Azione Antifascista Verona.