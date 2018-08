Prendono il via le visite alle serre comunali della rondella di San Giorgio

Aprire alla città le porte delle serre comunali, per far conoscere a cittadini e turisti un spazio storico dedicato al verde pubblico e il lavoro dei professionisti che, ogni giorno, curano piante e fiori di Verona.

È questo lo scopo dell’iniziativa proposta dagli assessori ai Giardini Marco Padovani e al Patrimonio Edi Maria Neri, che martedì mattina hanno visitato le serre comunali presenti alla rondella di San Giorgio.

Con la presenza di circa 5000 tra piante e fiori di diverse tipologie, le serre possono garantire la distribuzione di verde in ogni luogo di interesse storico e turistico della città, dai palazzi comunali alle biblioteche, ma anche nei cortili delle chiese e nei musei civici.

Dalle serre provengono le piante fiorite di piazza Bra, di via Roma e dell'Arena, nonché gli arredi floreali degli uffici comunali di palazzo Barbieri, dell'Anagrafe, del Museo di Castelvecchio, della Biblioteca civica, del Museo del Teatro Romano e della Tomba di Giulietta.

Le piante e i fiori vengono utilizzati anche in occasione di cerimonie e manifestazioni, con la possibilità anche per i privati di richiederle per allestimenti a pagamento.

“L’attività svolta dalle serre comunali e dai professionisti del verde che vi lavorano è fondamentale per la città – ha commentato l’assessore Padovani –. Un servizio poco conosciuto dai veronesi che, probabilmente, non hanno mai avuto l’occasione di visitare questo bellissimo luogo. Per questo è intenzione dell’Amministrazione promuovere, con appuntamenti mensili, visite guidate aperte alla cittadinanza, con particolare attenzione alle scuole e ai giovani. Gli incontri potrebbero essere anche l’occasione per avviare con le associazioni cittadine interessate, nuove collaborazioni a servizio della città e dei suoi spazio verdi”.

“Dalle manifestazioni agli spettacoli, dalle attività museali ai palazzi e alle piazze, le piante ed i fiori che nascono qui sono una risorsa per la nostra città – ha aggiunto l'assessore Neri –. E’ importante che i cittadini abbiano la possibilità di accedere ad un luogo tanto suggestivo quanto storico. Ricordo, infatti, che le serre si innestano su una porzione di cinta magistrale sulla porta di San Giorgio, con la presenza di mura veneziane ed austriache”.