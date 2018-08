Visite culturali e ricreative, ripartono le iniziative dedicate agli over 60

Con l’autunno, tornano le iniziative dedicate agli over 60 e da venerdì 31 agosto sarà già possibile iscriversi. Le prime a partire sono visite culturali e ricreative di un giorno, riservate ai cittadini che abbiano compiuto 60 anni, autosufficienti e residenti nel Comune di Verona. Ad organizzarle l’ufficio comunale per il Turismo sociale.

Il calendario degli eventi è stato presentato, mercoledì mattina, in sala Arazzi dall’assessore al Turismo sociale Stefano Bertacco, insieme alla dirigente del settore Grazia D’Amico.

“Siamo soddisfatti del grande interesse riscontrato nelle precedenti edizioni – ha commentato l’assessore Bertacco – tanto che, per andare incontro all’elevato numero di richieste, abbiamo deciso di raddoppiare le date delle iniziative. Le uscite costituiscono un momento di svago, un’occasione per trascorrere una giornata in compagnia, godendo al massimo delle bellezze che il nostro paese sa offrire, senza dimenticare che condividere un viaggio fa stare bene. Il grande successo di queste visite culturali dimostra che Verona può contare su una popolazione anziana in salute ed attiva, che ha tanta voglia di scoprire, imparare e divertirsi”.

Tre le mete proposte: Venezia il 9 e 11 ottobre, Monza il 16 e 18 ottobre e Milano il 23 e 25 ottobre.

L’uscita a Venezia propone visite guidate alla Basilica dei Santi Giovanni e Paolo, alla Scuola di San Giorgio e alla Basilica della Madonna della Salute ed un pranzo in barca in Laguna. La quota di partecipazione è di 80 euro.

La visita a Monza prevede gli ingressi al Duomo, alla Cappella Teodolinda e a Villa Reale, per un costo di 60 euro.

La gita a Milano ha in programma, invece, visite al Duomo, al Castello Sforzesco e alla Pinacoteca di Brera. La quota di partecipazione è di 60 euro. Tutti i prezzi sono comprensivi di trasporto in bus con partenza ed arrivo in piazza Bra, ingressi ai monumenti e pranzo al ristorante.

Si consiglia ai partecipanti di indossare abbigliamento e soprattutto calzature adeguati, consoni ad una gita all’aperto.

Le prenotazioni, fino ad esaurimento dei posti, possono essere effettuate sia online, collegandosi alla pagina del Turismo Sociale www.comune.verona.it/turismosociale, sia telefonando ai numeri 045.8077056 e 045.8078635.

Per tutte le informazioni è possibile recarsi direttamente all’ufficio Turismo Sociale di via Adigetto 10, aperto il lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 9 alle 12.