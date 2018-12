Visita a Palazzo Barbieri del nuovo ambasciatore della Sierra Leone

È stato accolto dalla giunta al completo il nuovo ambasciatore della Sierra Leone M’Baimba Lamin Baryoh, in questi giorni in Italia per conoscere le più importanti realtà produttive del Paese.

Rompendo i tradizionali schemi del cerimoniale, il sindaco Federico Sboarina ha interrotto per pochi minuti la consueta riunione di giunta del lunedì mattina, per salutare, insieme a tutti gli assessori, l'ambasciatore africano e la delegazione che lo accompagnava. Poche parole, ma decise, quelle pronunciate dall'ambasciatore M’Baimba, per il quale Verona non è solo «la bellissima città dell’amore», ma una realtà con cui sviluppare collaborazioni sul fronte economico, oltre che culturale e turistico. Tanto che, una volta rientrato in ambasciata, si metterà subito al lavoro per porre le basi di un proficuo scambio tra Verona e la città di Freetown, capitale delle Sierra Leone.

Il fatto che Verona sia stata scelta per questa visita, ne dimostra la capacità al dialogo e l'interesse a intrecciare rapporti per lo sviluppo sociale ed economico del territorio - ha detto il sindaco - La nostra disponibilità a nuove collaborazione è massima, a vantaggio delle reciproche città.

Oltre che per l'Italia, M'Baimba Lamin Baryoh è nuovo ambasciatore della Sierra Leone anche per Germania e Austria. Lasciato palazzo Barbieri, ha preso la via di Milano, dove lo aspettavano il sindaco e il governatore della Regione.

L'ambasciatore era accompagnato dal direttore generale del consolato della Sierra Leone di Milano, Edward Koroma Yamba, studente dell'ateneo di Verona.