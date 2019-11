Sopralluogo ai cantieri delle case Ater di Cerea e Vigo di Legnago

Doppio sopralluogo, nei giorni scorsi, del presidente di Ater Damiano Buffo nella Bassa Veronese. Buffo, con i suoi tecnici, ha accompagnato il sindaco di Cerea Marco Franzoni al cantiere dell'ex Area Ferrarese, in via Cesare Battisti a Cerea. L'altra visita di controllo è stata fatta a Vigo di Legnago, dove il presidente di Ater ha verificato l'avanzamento dei lavori al cantiere Corte Severi.



(Buffo e Franzoni)

CEREA

Nell'ex Area Ferrarese, Ater sta realizzando il primo stralcio dei lavori di realizzazione di dieci alloggi di edilizia residenziale pubblica a canone calmierato. L'intervento è finanziato con un importo complessivo che sfiora il milione e mezzo di euro.

Il progetto prevede uno sviluppo su tre piani fuori terra ed un piano interrato adibito a cantine e posti auto. Al piano terra è previsto un appartamento per persone diversamente abili.

Dal sopralluogo effettuato da Buffo e Franzoni si è constatato che ad oggi l'opera è al 65%. Sono in fase di ultimazione la posa del cappotto esterno, la realizzazione dei massetti e la tramezzatura interna.



(Il cantiere a Cerea)

VIGO DI LEGNAGO

Il cantiere Corte Severi è un intervento di recupero per la realizzazione di un primo stralcio di dieci alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata. L’intervento ha previsto nella prima parte, la demolizione completa dei fabbricati fatiscenti per poi iniziare la fase della ricostruzione cercando di mantenere la conformazione e l'estetica delle facciate originarie, così da rendere il complesso "riconoscibile" nelle sue caratteristiche principali.

L'edificio si sviluppa su tre piani fuori terra e, nella parte rimanente, su due piani, il tutto alimentato da un impianto sanitario a pannelli solari a garantire un ottimo risparmio energetico. Al piano terra è prevista la realizzazione di un appartamento per persone diversamente abili. E saranno realizzati un parcheggio esterno e un'area verde antistante.



(Il cantiere a Vigo di Legnago)

