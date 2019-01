Regalo di compleanno per LeBron James: una cassa di vini, anche veronesi

Come fare felice la più grande star del basket mondiale in attività per il suo compleanno? Regalandogli una cassa di vini, alcuni dei quali veronesi.

LeBron James si dimostra ancora una volta un grande estimatore di vini. Lo scorso 30 dicembre ha compiuto 34 anni ed uno dei regali che ha ricevuto è stata una cassa di vini pregiati. E tra questi anche delle bottiglie di Amarone della Valpolicella.

Il ringraziamento della stella dei Lakers è arrivato attraverso un video pubblicato su Instagram, in cui LeBron James mostra orgoglioso i nuovi vini che potrà gustare. E non è la prima volta che James mostra il suo apprezzamento per il vino. Già in passato, sempre attraverso i social network, aveva mostrato le etichette dei vini che aveva bevuto, come un Rosso del Bepi del 2005 o un Alzero del 2007, imbottigliati a Negrar.