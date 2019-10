Contest Next Generation, i vincitori dell'edizione 2019

Emozioni, serietà, professionalità, umiltà, differenza e passione. Con queste parole è stata sintetizzata la sesta edizione del contest Next Generation, contest ideato da Francesco, Tommaso e Rino Davoli.

L'edizione 2019 ha visto la partecipazione ai casting di 1.832 giovani talenti del canto e della danza. Le fasi finali si sono svolte al Gardaland Theatre dal 5 al 7 ottobre. I finalisti sono stati selezionati attraverso 42 casting svoltisi in altrettante città. Le fasi finali hanno coinvolto 280 partecipanti, valutati da un parterre di giudici d'eccezione: Moreno Donadoni, Marco Vito, Antonio Giarola, Gabriele Martini, Kristian Cellini, Maria Grazia Garofoli, Cristiano Fagioli, Gabriella Furlan Malvezzi, Viola Scaglione, Ivan Lazzara, Rory Di Benedetto, Antonio Licchetta, Sebastiano Raneri e Mirko Battuello.

I vincitori assoluti sono stati per la categoria canto Ademara Di Nuzzo e per la categoria danza Edoardo Comello e Aurora Zacutti.

Nel canto, il premio speciale è andato a Gaia Lo Russo, il premio della critica a Francesca Borg, mentre sul podio insieme ad Ademara Di Nuzzo sono saliti anche Giuseppe Leone e Carmen Nicotra.

Nella danza, il premio per la migliore coreografia è andato al Centro Dimensione Danza e il riconoscimento alla migliore interpretazione è andato a Gaia Arici. Valentina Pascale e Academia Veneta hanno infine condiviso il podio con i vincitori Edoardo Comello e Aurora Zacutti.

E ancora, nella categoria «Mini Next Canto», premio della critica ex aequo a Mattia Gallo e Alessia Zappalà, terzo posto a Jasmine Lotta e Giada Albanese (ex aequo), secondo posto per Rachele Liotta e vittoria ad Aiden Aquilina Cohen.

Nella categoria «Mini Next Danza», primo posto a Letizia Martello, seconde a pari merito Elena Barbato e Vittoria Medeot e terza Kayla Papini; premio interpretazione ad Arts Studio Iresha Danza Indiana e premio coreografia ad Academia Veneta Anna Gasperini.

