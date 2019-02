"La carezza di un verso", i vincitori del concorso di poesia della Fidas

«Un buon amico è come un quadrifoglio; difficile da trovare e fortunato chi lo trova». È stato un proverbio irlandese a fornire la suggestione iniziale a poeti da tutta Italia, circa una cinquantina, che hanno partecipato alla nona edizione del concorso di poesia "La carezza di un verso". L'iniziativa è stata organizzata dall'associazione di donatori di sangue Fidas Verona, in collaborazione con il Comune di Verona, ed è da anni inserita nel programma di Verona in Love.

Nella sala Farinati della biblioteca civica di Verona sono stati svelati i finalisti e ad aggiudicarsi i primi premi sono stati due veronesi: per la categoria under 30 è stata premiata la diciottenne Greta Leviani, per la poesia "Amicizia = Fortuna"; per la sezione over 30 ha vinto Luigi Ederle, per il componimento "La ballata del poeta".



(La premiazione di Greta Leviani)

La giuria era composta da Sara Bertagna, Mariateresa Zordan, Chiara Tardivo e Rolando Imperato e ha voluto assegnare anche due menzioni speciali a Rosanna Ruffo di San Martino Buon Albergo ("Chi cerca trova") e ad Annalisa Pasqualetto Brugin di Mestre ("Come un canto").



(La premiazione di Luigi Ederle)

I finalisti e i partecipanti, cresciuti di dieci unità rispetto al 2018, hanno affollato la sala Farinati, ricevendo i complimenti dell'assessore alla cultura Francesca Briani. «La vostra associazione svolge un'attività importante e permette di aiutare generosamente migliaia di persone - ha detto Briani riferendosi alla Fidas - È bello vedere che quest'attitudine al dono nel tempo si sia legata anche all'espressione dei sentimenti attraverso la poesia».

Il respiro e il livello del concorso è cresciuto molto in questi nove anni, da quando cioè Fidas Verona ha lanciato la proposta di abbinare alla festa degli innamorati la promozione del dono attraverso la poesia - ha constatato Chiara Donadelli, presidente di Fidas Verona - In particolare, il tema dell'amicizia ha un valore universale che ben si sposa col dono del sangue: un gesto semplice, anonimo e gratuito, che ha il potere di rendere più bella la vita a chi tende il braccio e a chi quel sangue lo riceverà.

I componimenti vincitori sono pubblicati su www.fidasverona.it.



(I vincitori del concorso di poesia)