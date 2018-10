La fortuna passa a Verona, un 5 al Superenalotto vince 160mila euro

Colpo di fortuna a Verona nel concorso del Superenalotto di ieri, 11 ottobre. Non si sono registrati 6 o 5+jolly e la vincita più alta della giornata è andata all'unico 5 giocato alla tabaccheria Ambrosi di via Colonnello Fincato 46. La vincita, riferisce Today, supera di poco i 160mila euro.

La prossima estrazione sarà domani con un jackpot da 50,6 milioni, il secondo premio in palio più alto in Europa e il ventesimo più alto nella storia del gioco. L’ultima sestina vincente risale allo scorso 23 giugno, mentre in Veneto il 6 manca dall'agosto 2017.